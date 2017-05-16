27 июня уже завтра на Комсомольском озере в Ставрополе пройдет празднование Дня молодёжи.

Ставропольцев ждут развлекательные зоны и Всероссийский фестиваль по паркуру и фрирану «Дробь- 2017».

«Ростелеком» в рамках партнёрства этого большого праздника устраивает турнир по World of Tanks под открытым небом и приглашает оценить танк и прокачанный экипаж. Для этого необходимо создать команду из 3 человек, зарегистрироваться с 14.00 на площадке компании (возле кафе «Веранда» на Комсомольском озере) и затем продемонстрировать свои геймерские навыки. Старт турнира в 15.00!

Немного о правилах игры: команды играют в равных условиях на премиум-аккаунтах от компании (обученный экипаж с навыком «Боевое братство», Танк VIII уровня) в формате тренировочной комнаты (карта любая), продолжительность боя – 7 минут.

Победителей ждут призы!

Кроме этого «Ростелеком» приглашает горожан принять участие в спортивных состязаниях на гироскутерах и самокатах, а также расслабиться в зоне отдыха и сделать оригинальные фотографии на память.

Ждём в гости с 15.00 до 20.00!