Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Последний звонок в школе

Десять тысяч выпускников 11-х классов Ставрополья, успешно сдавшие ЕГЭ, получат свои аттестаты в торжественной обстановке 26 и 27 июня. 1653 из них наградят медалями «За особые успехи в учении». Это пригодится им при поступлении в вузы.

Сегодня Президент России Владимир Путин впервые обратится к виновникам торжества на их празднике вечером, сообщают в пресс-служе министерства образования и молодежной политики СК.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева в своем поздравлении-напутствии советовала бывшим школьникам благодарить родителей и учителей. А губернатор Ставрополья Владимир Владимиров пожелал молодым людям уверенности в своих силах счастья, любви и побед.