В период чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, государственная ветеринарная служба Ставрополья вела мониторинг эпизоотической ситуации. Эта работа продолжается и сегодня.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Она направлена на недопущение возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний животных и птиц. Как сообщили в управлении ветеринарии СК, на территории Минераловодского городского округа установлен ветеринарно-санитарный пост с круглосуточным дежурством специалистов. В зонах подтопления в Андроповском, Георгиевском, Минераловодском, Петровском, Предгорном, Советском районах оказывалась помощь населению в лечении животных, проводились различные консультации. В каждом пострадавшем населенном пункте работала оперативная группа для проведения дезинфекции и санитарной обработки животноводческих помещений. Задействовано 16 звеньев ветеринарно-санитарной обработки, шесть – материально-технического обеспечения, столько же – подразделений лабораторного контроля, 18 единиц спецтехники для проведения дезинфекции и санитарной обработки. Всего в зоне подтопления обследовано 2209 домов, 65 квартир. Собрано и утилизировано более четырехсот погибших животных, свыше трех с половиной тысяч птицы. Подвергнуто дезинфекции более 51 тысячи квадратных метров помещений.