Где учиться молодым искусству политики? У этого вопроса есть ответ.

Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК

Заработал новый образовательно-просветительский проект «Школа парламентаризма Ставропольского края» благодаря совету молодых депутатов при поддержке Думы и правительства СК. За парты сели молодые депутаты муниципального и краевого уровней со всего Ставрополья.

– Нам важно говорить на одном языке, понимать и слышать друг друга, потому что работать на благо Ставропольского края и его жителей нам в ближайшие годы предстоит вместе, – подчеркнул Геннадий Ягубов.

Программа первого семинара «Школы парламентаризма» рассчитана была на два дня и включала в себя встречи с депутатами и членами правительства, а также выступления экспертов на актуальные темы социально-экономической и политической жизни края. «Школьники» приняли участие в различных тренингах и форсайт-сессии, в ходе которой команды давали оценку долгосрочным перспективам развития края.