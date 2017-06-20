На заседании комитета Думы СК по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям главной темой стали вопросы, которые планируется вынести на очередное заседание краевого парламента.

Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК

В связи с предлагаемыми изменениями в краевой бюджет предложено на 13 млн рублей увеличить финансирование ряда статей государственной программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества». Значительная часть средств пойдет на предоставление субсидий казачьим обществам для организации дружин по обеспечению общественного порядка. Почти 6 миллионов рублей дополнительно получат противопожарная и аварийно-спасательная службы края. Более чем на 340 миллионов рублей предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения. Предложены поправки для более эффективной работы краевых законов о детском комендантском часе и о некоторых мерах по защите прав несовершеннолетних.