Объекты незавершенного строительства проинспектировали депутаты Думы СК в рамках выездного совещания комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ под председательством Валентины Муравьевой.

Фото пресс-службы ДСК

Жилой комплекс «Гармония» стремительно растет и заселяется молодыми семьями: здесь уже проживает около 15 тысяч человек. И главной проблемой микрорайона является отсутствие собственной школы. Глава Шпаковского района Владимир Ростегаев просил депутатов при рассмотрении проекта бюджета на будущий год предусмотреть строительство школы на 1002 места со сметной стоимостью более 640 миллионов рублей. Земля выделена, коммуникации подведены, по соседству расположен современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще одно образовательное учреждение «разгрузит» школы Михайловска, которые давно работают в две смены.

По информации министра образования и молодежной политики края Евгения Козюры, численность школьников в райцентре на 83 процента превышает допустимую нормативами. Решение глава ведомства видит в участии муниципалитетов, где есть объекты незавершенного строительства или проекты новых школ, в федеральной программе, что позволит получить финансирование сразу из нескольких бюджетов. В настоящее время по этому принципу в крае завершается строительство трех объектов, что даст возможность дополнительно ввести почти 1800 мест.

«Проблем очень много, и они, безусловно, сказываются на качестве образовательного процесса. В первую очередь нам необходимо снизить критическую нагрузку на многие школы, где дети учатся в две смены. Поэтому мы продолжим изучать ситуацию, чтобы понять, с какими объектами нам входить в бюджет на следующий год в первую очередь, а какие могут подождать», – прокомментировала итоги совещания Валентина Муравьева.