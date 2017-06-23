Фото: Виктория ФЕДОРОВА Выставка «Красота природного материала» Фото: Виктория ФЕДОРОВА Выставка «Красота природного материала» Фото: Виктория ФЕДОРОВА Выставка декоративного-прикладного и изобразительного искусства «Красота природного материала» в Ставропольском ДНТ

На выставке декоративного-прикладного и изобразительного искусства «Красота природного материала» в Ставропольском краевом Доме народного творчества мне довелось познакомиться с настоящими волшебницами, работы которых заставляют сердце замирать.

В руках этих мастериц обычная солома, ткань, лен, кожа кость, глина или дерево превращаются в настоящее произведение искусства. Например, в яркие платья, красивые игрушки и куклы, которые, кажется, вот-вот оживут.

– Пенсия заставила, – шутит одна из рукодельниц, Г. Масляева. – Не знала куда себя деть, а душа требовала творить, вот и решила заняться рукоделием. Люди приходят посмотреть, радуются, а нам радостно видеть счастливые лица. Понимаешь, что стараешься не зря, – признается другая «волшебница». – Видишь красоту в Интернете, рукодельные работы наших предков, и самой так же сделать хочется.

В рамках выставки прошли мастер-классы по тестопластике, флористике, росписи по дереву, войлоковалянию, вышивке лентами, вязанию, малой пластике из глины, которые провели ведущие мастера декоративно-прикладного искусства края. Выставка посвящена Году экологии в России и продлится до 8 сентября.