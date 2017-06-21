На планерке в правительстве края обсудили вопрос оказания юридической помощи гражданам населенных пунктов, пострадавших от майского наводнения.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

Министерство имущественных отношений края, по сообщению его главы Алексея Газарова, совместно с местными администрациями бесплатно помогает подтопленцам в подготовке необходимых документов.

– В Интернете уже появляются предложения помочь получить компенсации «за небольшую плату». Я прошу выяснить, кто предлагает эти «услуги». И ещё раз подчеркиваю, что вся юридическая поддержка для пострадавших должна быть бесплатной, – отметил губернатор Владимир Владимиров.

Глава региона поручил краевому правительству готовить обращение в МЧС России о снятии режима ЧС на Ставрополье.