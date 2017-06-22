На планерке в правительстве края губернатор Владимир Владимиров напомнил о ряде резонансных событий минувшей недели.

Фото пресс-службы губернатора СК Губернатор Владимир Владимиров

Глава края дал распоряжение оказать содействие юноше, который случайно пострадал 22 июня во время поимки бежавшего из-под стражи заключенного, принять участие в выпускном вечере. Состояние пациента вполне удовлетворительное, отметил министр здравоохранения края, Виктор Мажаров и ничто не мешает ему посетить родную школу.

В Будённовске, как известно, 23 июня пострадали несовершеннолетние девушки, которых злоумышленник облил едкой жидкостью.

– Этого человека из-под земли нужно достать,– подчеркнул губернатор.

Как сообщил начальник Главного управления МВД России по СК Александр Олдак, полиция продолжает поиск нападавшего. Он напомнил, что за информацию о совершившем нападение полиция предлагает вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.