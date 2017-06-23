Фото: пресс-служба администрации Александровского района Фото: пресс-служба администрации Александровского района Фото: пресс-служба администрации Александровского района

В селе Александровском дети из воскресной школы посетили конный двор казачьего лагеря «Виктория». Воспитанники при храме святого князя Александра Невского, их педагоги, мамы и папы на пути к лагерю прошли через живописный лес, рассказывают в пресс-службе администрации Александровского района. Сергей Трубников, хозяин лошадей, встретил ребят, рассказал об этих грациозных животных и проинструктировал, как правильно ездить верхом. Этим лошадям можно спокойно доверить ребенка, ведь они регулярно участвуют в лечении больных ДЦП. Дети признаются, что чувствуют себя лучше после иппотерапии.

Пришедшие гости также смогли посмотреть на зеленые окрестности верхом, а после катания вкусно пообедали. В следующую вылазку на природу решено отправиться на «охоту» за грибами.