26 июня в Ставрополе во Дворце детского творчества состоялась церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении».

Похожие торжества 26 и 27 июня проходят по всему краю — в этом году более десяти тысяч одиннадцатиклассников из 457 образовательных организаций прощаются со школой.

В Ставрополе торжество приобрело особый размах. В это день более 300 выпускников школ и лицеев получали медали. По красной дорожке виновники торжества входили во Дворец. Свободного места в зале было просто не найти: учителя, директора школ, родители, бабушки и дедушки, братья и сестры пришли поздравить с окончанием школы. Среди зрителей почетные гости — губернатор Владимир Владимиров, депутат Государственной Думы России Михаил Кузьмин, первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов, заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, министр образования и молодежной политики региона Евгений Казюра, руководители вузов. По очереди они выходили на сцену, чтобы сказать напутственные слова и вручить заслуженные медали вчерашним школьникам.

Первым слово взял Владимир Владимиров.

– Вы уже начали строить свою жизнь, – обратился он к молодежи в зале. – Учителя, классные руководители отдали вам свою душу, чтобы вы смело шли вперед, поэтому давайте поприветствуем их еще раз. Жизнь – это постоянное движение против течения, вы будете грести в лодке, а жизнь будет подкидывать новые испытания, желаю, чтобы хватило сил. А родителям хочу пожелать больше уверенности в своих детях.

Главе региона досталась почетная миссия вручать медали выпускникам ставропольской школы № 13. Выходили они на сцену с счастливыми лицами, ведь позади успешно сданные экзамены, а с сентября начнется интересная студенческая жизнь.