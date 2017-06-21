В Ставрополе во Дворце детского творчества прошла церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Церемония вручения выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении».

Похожие торжества сегодня и завтра пройдут в школах и лицеях по всему краю — в этом году более десяти тысяч одиннадцатиклассников из 457 образовательных организаций прощаются со школьными годами.

В Ставрополе торжество преобрело особый размах. По красной дорожке виновники торжества входили во Дворец. В этот день более 300 выпускников ставропольских школ получали медали. Свободного места в зале было просто не найти: учителя, директора школ, родители, бабушки и дедушки, братья и сестры пришли поздравить близких людей с окончанием школы. Среди зрителей были представительные гости — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, депутат Государственной Думы России Михаил Кузьмин, первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов, заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, министр образования и молодежной политики региона Евгений Казюра, руководители высших учебных заведений. По очереди они выходили на сцену, чтобы сказать напутственные слова и вручить заслуженные медали вчерашним школьникам.

Первым слово взял губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он заметил, несмотря на то, что выпускники все-таки еще дети, они уже добились серьезных успехов.

– Вы уже начали строить свою жизнь, – обратился он к молодежи в зале. – Учителя, классные руководители отдали вам свою душу, чтобы вы смело шли вперед, поэтому давайте поприветствуем их еще раз. Жизнь – это постоянное движение против течения, вы будете грести в лодке, а жизнь будет подкидывать новые испытания, желаю, чтобы хватило сил. А родителям хочу пожелать больше уверенности в своих детях.

Главе региона досталась почетная миссия вручать медали выпускникам ставропольской школы №13. Выходили они на сцену с счастливыми лицами, ведь позади успешно сданные экзамены, а с сентября начнется интересная студенческая жизнь.