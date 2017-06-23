Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Пешеходный переход Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В Ставрополе прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщают в пресс-службе администрации города. Говорили в основном о детской безопасности и как минимизировать риск ДТП, разобравшись с опасными участками дорог, которых в городе зафиксировано 29. 14 из них перестали создавать аварийность. Теперь там разместили ограждения, дорожные знаки, ярче прокрасили дорожную разметку. Андрей Джатдоев остался недоволен скоростью, поручив быстрее разобраться с проблемными участками.

С детьми, как прозвучало на заседании, регулярно проводится большая профилактическая работа. В результате тестов у 70%-80% процентов школьников Ставрополя хороший результат по знаниям ПДД.