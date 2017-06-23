В ДТП на федеральной трассе «Кавказ» погибло четыре человека, трое получили ранения. Это случилось 25 июня в три пятнадцать ночи на 308 километре трассы в направлении МинВод со стороны Невинномысска. Автомобиль «Шевроле Каптива» выехал на встречку и столкнулся с грузовой фурой «МАН». В результате сильного удара на месте скночались четыре человка из «Шевроле», жители Франции, в том числе два ребенка. Троих доставили в больницу. Водитель «МАНа» тоже находится под наблюдением медиков.

Предполагаемая причина аварии – сон за рулем, сообщают в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.