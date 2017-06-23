В Ставропольском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная сразу двум круглым датам – 170-летию со дня рождения Н. Динника и 110-летию – В. Гниловского

Фото: www.stavmuseum.ru Фото: www.stavmuseum.ru Фото: www.stavmuseum.ru Фото: www.stavmuseum.ru Фото: www.stavmuseum.ru Фото: www.stavmuseum.ru

Николай Яковлевич Динник (1847-1917) – уроженец Ставрополя, выпускник физико-математического факультета МГУ. Со степенью кандидата естественных наук в 1874 г. был назначен учителем, работал в Ольгинской гимназии и казачьем юнкерском училище. Свыше 35 лет изучал природу Кавказа, с 1873 по 1908 г. предпринял 35 путешествий, был биологом, экологом, гляциологом, ботаником, флористом, специалистом по полевой зоологии. 60 книг, статей, заметок он написал за эти годы. Именем Динника назван пик на Кавказе, кавказская серна и тур, восточнокавказская ласка, предкавказский земляной зайчик, гадюка, камнеломка. Н. Динник был активным помощником Г.К. Праве в организации естественно-исторического музея, членом Кавказского отделения Русского географического общества, гласным городской думы Ставрополя.

Владимир Георгиевич Гниловской (1907-1980) также родился в Ставрополе. Окончив Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена, получил распределение в г. Златоуст Челябинской области как преподаватель. В 1935 году Ставропольский педагогический институт пригласил Гниловского заведовать кафедрой географии, а затем возглавить географический факультет. С октября 1941 г., попав в саперные войска, участвовал в боевых действиях по защите Орджоникидзе, Грозного, Георгиевска, воевал в Донбассе. В 1943 г., вернувшись с фронта с восемью боевыми наградами в звании майора, работал в Ставропольском суворовском училище. Создал Ставропольское краеведческое общество, Ставропольский отдел Русского географического общества, Ставропольское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, участвовал в создании Архызского отдела Тебердинского заповедника и Ставропольского ботанического сада. Из-под его пера вышло 106 научных работ, в том числе первые учебники географии Ставропольского края и «Атлас Ставропольского края».

На выставке представлены документы, карты, книги, награды, личные вещи юбиляров. Думается, экспозиция может стать замечательным подспорьем для знакомства юного поколения ставропольцев с жизнью и достижениями замечательных земляков – известных исследователей Кавказа.