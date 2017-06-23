Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

В 11-й исправительной колонии Ставрополя появилась молитвенная комната для исповедующих ислам. Около четырехсот осужденных мусульман получили возможность соблюдать обычаи своей веры. Пятничный намаз будет проводиться регулярно, а также проповеди о ценностях традиционного ислама.

С колонией сотрудничают много лет как православные священники, так и имамы. Поэтому на открытии молельни присутствовали священник Василий, заместитель и помощник краевого муфтия Аслан Шаманов и Ибрагим Гасанов.

Ремонтные работы комнаты перед ее открытием проводили сами заключенные.

Важным это событие является еще и потому, что исключит возможность неграмотного истолкования Корана, сообщают в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю.