Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В Ставропольском крае участились случаи ДТП по причине усталости водителей. Летом многие предпринимают вылазку на дальние расстояния на личном авто и едут ночью, чтобы избежать пробок и солнцепека. Зато не берут в расчет возможности человеческого организма.

В июне из-за переоценки своих сил произошло 19 ДТП, пять человек погибли, сообщают в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УИГБДД ГУ МВД России по краю.

Ставропольская Госавтоинспекция инструктирует, как избежать отключения сознания за рулем:

1. Отдыхать водителям перед долгим путешествием. Болезнь – причина отменить поездку совсем.

2. Делать перерыв каждые 2-3 часа.

3. Не оставаться сидеть в том же положении во время отдыха. Лучше подвигаться, выпить чай или кофе, умыться.

4. Не пытаться за ночь преодолеть весь участок пути.

5. Остановиться поспать, если возникла такая потребность. Хватит даже получаса.