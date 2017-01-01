Около двухсот участников, разделившихся на 62 команды в четырёх категориях, собрал квест «Мой город» 24 июня в Ставрополе.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На старте квеста «Мой город» – 2017 в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Квест «Мой город» – 2017 г. в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Квест «Мой город» – 2017 г. в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Квест «Мой город» – 2017 г. в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Квест «Мой город» – 2017 г. в Ставрополе

Он был приурочен к 100-летию «Ставропольской правды» – постоянного и стойкого партнёра игры. А кроме этого, квест состоялся накануне 240-летия Ставрополя, что тоже вполне символично.

Целый день, с 10 утра до четырёх часов вечера, команды выполняли задания, искали ответы, составляли оптимальные маршруты, ходили, бегали, крутили педали велосипедов, – ориентировались по любимому городу в компании единомышленников...

Когда наконец организаторы подвели итоги, некоторые участники еле передвигали ноги от усталости. Но, на то и турнир, чтобы выявить сильнейших, ведь опередить соперников в скорости еще не всё – ответы-то могут быть неверными.

В итоге наградили ... всех. По крайней мере никто не ушел без грамоты и добрых слов, согласитесь, это тоже приятно. И для команды «Собрались», которая образовалась прямо на месте старта из незнакомцев, желающих приключений, и для двух героических мам, прошедших все задания с малышами грудничкового возраста.

Итак, кто же на этот раз стал самым-самым?!

Первое место в категории «ВелоПрофи» по праву досталось команде «Вольный ветер». Все участники этой категории проделали большой путь: ездили даже в аэропорт! Не менее 80 километров намотали спорстсмены по городу и за его пределами. Парни из команды победителей получили четыре кемпинговых стула, кружки и медали. Команда состояла из участников разного уровня. Кто-то участвует впервые, а кто-то – уже завсегдатай игры. «Вольный ветер» был настроен по-боевому и рассчитывал только на победу.

А вот «Пофигистам», победившим в категории «Генералы», повезло в качестве новичков, и, как это можно понять из самоопределяющего названия, для них главное было участие. Команда вообще образовалась стихийно, буквально за день. Друзья понесут домой три походных стула.

Среди «Штатских» лидировали «4 пацана». В категории «Покатушки» «золото» у «Жителей планеты». Другие призы за победные три места – сертификат на поход в батутный клуб и комнату квестов.

«Ставрополка» в эту игру выдвинула небывало большой десант наблюдателей, искавших, как и все участники, разгадки и расшифровки заданий, побывала одновременно в нескольких местах, встречая команды в местах локаций, испытав все эмоции и трудности этой увлекательной игры. Поэтому ждите подробности с «поля боя» !