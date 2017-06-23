В краевом центре женщины боролись за звание «Авто – Леди Ставрополя 2017».

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г.Ставрополю Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г.Ставрополю Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г.Ставрополю

Конкурс учрежден с целью изменить негативное отношение участников движения к женщине-водителю. Оценивали умения конкурсанток сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по Ставрополю.

Победительницу выявили в нескольких номинациях. За басню о безопасности дорожного движения наградили Надежду Мишину в номинации «Визитная карточка», присвоив звание «Мисс оригинальность». «Мисс Интеллектуал» назвали Анастасию Перепелкину, преподавателя СтГАУ, с ее сценкой о правильном поведении на дороге. За фигурное вождение автомобиля звание «Мисс скорость» присудили Светлане Панасенко. Правильную первую помощь оказала Виктория Галимова, за что получила титул «Мисс помощь». За лучшее фото со своим авто победила Ольга Данилова, к которой теперь нужно обращаться не иначе как «Мисс Автограция». Она прикрепила к своему средству передвижения белые крылья и назвала его ангелом-хранителем семьи. Юлия Черноусова заслужила титул «Мисс зрительской симпатии».

Номинации – это только шаги к получения главного звания «Авто – Леди Ставрополя 2017», которое получила Светлана Панасенко, мать четверых детей с 25-летним стажем вождения. Поэтому водит она отвественно и аккуратно. На ее территории пристегнуты все, включая Чару, самоедскую собаку. Светлана представит город на краевом этапе соревнований. О конкурсе узнала от друзей, которые рекомендовали ей поучаствовать. В презентационом видеоролике женщина продемонстрировала, что ей покоряется практически любой четырехколесный вид транспорта, рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Ставрополю.