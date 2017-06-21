Пожалуйста, запомните это имя – Чан Бачь Зыонг. Сегодня талантливая восьмилетняя вьетнамка из Невинномысска, воспитанница городской детской школы искусств, успешно покоряет музыкальный Олимп.

Фото: Александр МАЩЕНКО Юная пианистка из Невинномысска Чан Бачь Зыонг и ее педагог Инна Толстая

Ее, несомненно, ждет большое будущее. В этом уверены многие, в том числе преподаватель высшей категории по классу фортепиано, «Учитель года в сфере дополнительного образования детей», лауреат международных и всероссийских конкурсов Инна Толстая:

– Я глубоко убеждена в том, что, все ребята талантливы, – говорит Инна Григорьевна. – Посмотрите, наше отделение фортепиано юные музыканты оканчивают только на «отлично» и «хорошо». Главное – увлечь ребенка творчеством, ему это ни в коем случае не должно быть в тягость. Чан Бачь сама попросила своих родителей записать ее в музыкальную школу, где у нее быстро прижилось второе имя – Катя. Недавно она окончила второй класс отделения фортепиано, но в то же время опережает образовательную программу, успешно осваивает весьма сложные композиции.

Кстати, младшего брата Кати, шестилетнего Куань, тоже в семье часто называют по-другому – Кирюша. И недавно Кирилл решил, что осенью тоже станет учеником музыкального отделения Детской школы искусств! Будет еще один музыкант в семье Зыонг.

Буквально каждый педагог и воспитанник детской школы искусств (она включает в себя два отделения – музыкальное и художественное) заслуживает отдельного рассказа. В течение учебного года учащиеся и преподаватели школы проводят более 100 концертов и выставок. В конкурсах разного уровня ежегодно завоевывают более 200 наград. О Катюше же мы решили рассказать потому, что она в этом году успешно выступила сразу в нескольких престижных музыкальных конкурсах.

Первый, всероссийского ранга, прошел в Астрахани. Сюда съехались юные музыканты со всей страны. Итог для Кати – престижное четвертое место. Затем был Краснодар. Здесь проходил конкурс уже международного уровня. В жюри известные музыканты, композиторы из Италии, России, Франции, Бельгии, Мексики... И вновь почетное четвертое место у нашей юной землячки. И совсем недавно в Пятигорске завершился ХII Международный юношеский конкурс пианистов имени выдающегося деятеля русской музыкальной культуры Василия Сафонова. В творческом состязании принял участие 71 конкурсант. География конкурса впечатляет: Китай, Азербайджан, города России Москва, Санкт-Петербург, Самара, Пермь, Екатеринбург, Уссурийск, Уфа, Волгоград, Подольск, Ростов и т.д. Итог? Наша Катюша – лауреат II степени.

Несомненный успех! В чем его причины? Во-первых, в таланте Чан Бачь. Также – в трудолюбии. Иной раз музыкой она занимается по три часа в день. Конечно, поддерживает Катю семья: родители, бабушка, которая живет во Вьетнаме. Бабуля даже прислала из заморской дали нотные сборники с различными музыкальными пьесками, композициями, в том числе основанными на традиционных вьетнамских сюжетах. Впрочем, сюжеты детских песенок те же, что и во всем мире: они о природе, о дружбе, о животных.

А еще есть у Катюши секретное «оружие». Это... забавный плюшевый розовый заяц, ее талисман. Он побывал с хозяйкой на всех музыкальных конкурсах. Отметим также: в жизни Катя молчунья и скромница, слова из нее не вытянешь. Но на сцене, за роялем, для юной пианистки не существует ни жюри, ни зрителей. Есть только она сама и ее величество Музыка. Такой еще момент: успехам Катюши Инна Толстая радуется, пожалуй, больше, чем сама конкурсантка. Об Инне Григорьевне, чей преподавательский стаж более тридцати лет, коллеги говорят так: она педагог от Бога!

Важный нюанс: по итогам ХII Международного юношеского конкурса пианистов имени В.И. Сафонова жюри присудило героине нашего рассказа специальный приз – за артистичность. Если вы думаете, что артистичность при игре на рояле – это умение красиво вскидывать руки над клавишами и улыбаться зрителям и жюри, то глубоко ошибаетесь. Настоящий артист должен донести до публики целостный музыкальный образ, показать его гармонию, «краски».

Интересно, что все это, по мнению Инны Толстой, дано Кате еще и в силу владения... вьетнамским языком. Он не зря считается одним из самых мелодичных в мире. Даже стихотворения на этом языке звучат как музыка. А как вам такой факт: вьетнамский относится к категории так называемых тональных языков, в нем каждый гласный звук может быть произнесен в шести вариациях, которые изменяют смысл того или иного слова...

Впереди у Кати увлекательное овладение тайнами музыки, новые конкурсы и, несомненно, новые победы. А есть ли у нее мечты, не связанные с творчеством? Есть! Юная пианистка мечтает, чтобы родители подарили ей домашнего питомца, а именно хомячка...