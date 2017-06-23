В Ставропольской краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева завершила работу III Летняя школа информационной грамотности для детей и подростков «Книга+Интернет», где юные читатели знакомились с компьютерными программами и Интернет-ресурсами в помощь образованию. В этом году занятия Школы проходили в форме практического мастер-класса «Истории о книгах и не только…». Ребята учились создавать мультимедийные истории и анимированные видеоролики по мотивам прочитанных книг. На протяжении двух недель они решали увлекательную задачу – воплощения текста художественного произведения в цифровую форму. Причем нужно было не только технически освоить специальные программы и Интернет-ресурсы, но и нестандартно выразить собственные впечатления в ярких графических образах. Видеоработы участников представлены на канале YouTube краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева.