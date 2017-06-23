В Кочубеевском районе в станице Барсуковской торжественно открыли памятник герою.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК

В мероприятии участвовали спасатели МЧС России и ПАСС СК. Глеб Каратыгин – старший лейтенант поисково-спасательного отряда «Лидер» МЧС России. Он погиб во время спасоперации особого риска, эвакуируя жителей станицы во время наводнения в 2002 году. Во время транспортировки людей на лодке течение развернуло плавсредство и ударило о бетонные плиты, Г. Каратыгин выпал за борт и утонул.

Жители Барсуковской пожелали установить памятник герою после приезда его матери, ищущей место трагедии. Оно было заметным, потому что местные приносили туда цветы.

Деньги на монумент были собраны совместно с ПЧ №42 и №21 МЧС России, местными жителями и спонсорами. Увековечивает его память и названная в честь героя улица, а также собранная полная биография в архиве станицы.

После торжественного возложения венков к монументу спасатели МЧС России и ПАСС СК сравнили наводнение 2002 года и нынешнее. Уже больше трех недель они ежедневно занимаются ликвидацией последствий стихии в Минераловодском городском округе, сообщают в пресс-службу ГУ МЧС России по СК.