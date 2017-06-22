В ночь на 22 июня в Невинномысске у мемориального комплекса «Братские могилы погибших в годы Великой Отечественной войны» прошла панихида по погибшим участникам Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска В акции «Свеча памяти» в Невинномысске приняли участие две с половиной тысячи человек Фото: пресс-служба администрации Невинномысска В акции «Свеча памяти» в Невинномысске приняли участие две с половиной тысячи человек

Затем представители трудовых коллективов, волонтёры, молодежь, всего почти две с половиной тысячи горожан, двинулись в траурном шествии к Вечному огню. Как сообщили в пресс-службе администрации Невинномысска, были в строю акции «Свеча памяти» и ветераны, которые поддержали новую традицию и, невзирая на преклонный возраст, прибыли, чтобы отдать дань уважения погибшим товарищам.

Ровно в 4.00, после легендарных слов Левитана о нападении фашистов, у обелиска «Вечная слава» зазвучала знаменитая песня «Священная война», исполненная всеми собравшимися. Первым с обращением к невинномысцам выступил заместитель председателя городского Совета ветеранов,ветеран Великой Отечественной, Григорий Алексеевич Сигачев.

– Война началась внезапно, никто не ожидал, что немцы нападут без предупреждения. Это были тяжелые и страшные годы, на моих глазах гибли товарищи, оставались сиротами дети, вдовами жены. Но Россия сильна, ее не одолеть так просто, нам помогает Бог. Когда было поднято Знамя над Рейхстагом, мы вздохнули с облегчением, – сказал Григорий Алексеевич.

Затем к жителям обратился глава города Невинномысска Михаил Миненков:

– Погода сегодня нам благоволила, но в далеком 1941 году нашим воинам пришлось идти за победой через снег, дождь, грязь, ранения и болезни. Благодаря их подвигам сейчас мы слышим, как поют птицы, видим, как по мирным улицам гуляют женщины с детьми. Спасибо вам, дорогие наши ветераны, светлая память погибшим в тяжелые военные годы, – сказал градоначальник Невинномысска. Его обращение поддержал первый зампред городской Думы Сергей Пластун.

Завершилась акция «Свеча Памяти» возложением цветов к обелиску «Вечная слава».