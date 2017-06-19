23 июня в Думе Ставропольского края состоялся торжественный прием вдов защитников Отечества. Мероприятие приурочено к учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН Международному дню вдов. Это дополнительная возможность уделить внимание непростому положению, в которое попали женщины, оставшиеся без мужской опоры.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Торжественный прием вдов защитников Отечества в Думе СК Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Торжественный прием вдов защитников Отечества в Думе СК Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Торжественный прием вдов защитников Отечества в Думе СК Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Торжественный прием вдов защитников Отечества в Думе СК Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Торжественный прием вдов защитников Отечества в Думе СК Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Торжественный прием вдов защитников Отечества в Думе СК Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Торжественный прием вдов защитников Отечества в Думе СК Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Торжественный прием вдов защитников Отечества в Думе СК Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Торжественный прием вдов защитников Отечества в Думе СК Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Торжественный прием вдов защитников Отечества в Думе СК Фото: Эдуард КОРНИЕНКО В Думе Ставропольского края

Страшно представить в какой пучине горя они оказались, узнав о том, что любимый супруг, больше не придет домой. На их хрупкие плечи легла двойная забота: о детях и родителях погибших мужей.

На приеме присутствовало много неравнодушных людей, которых волнует положение вдов на Ставрополье. Это депутаты Думы края, представители правительства, полицейского главка, управления Росгвардии, военного комиссариата края. Открыл встречу первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов. Заместитель председателя краевого правительства Ирина Кувалдина отметила, что никогда не слышала от собравшихся в зале женщин, что «их муж погиб зря» и выразила искреннее восхищение их пониманием солдатского долга:

‒ Самое страшное ‒ это стать вдовой, а вы с этим справляетесь. Вечная память вашим мужьям. А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы вам было не обидно, что вы живете в стране, за которую любимые отдали жизни.

Председатель президиума ставропольского краевого Совета женщин, генеральный директор санатория «Пятигорский Нарзан» Татьяна Чумакова пообещала, что никто из вдов погибших воинов не останется в одиночестве. Несколько участниц встречи получили из ее рук путевки в санаторий.

‒ Мы никогда не забудем этих людей, они вечно живут в нашей памяти, – сказал депутат Сергей Шевелев, кавалер трех орденов Мужества.

‒ Начиная с 1990 года погибло 110 сотрудников МВД, 70 из них награждены орденами. Благодарим, что, осознавая всю опасность, вы все же отдали своих детей в учебные заведения силовых ведомств. Большое спасибо за доверие, которое вы оказываете нам, – обратился к женщинам заместитель начальника ГУ МВД России по СК Вячеслав Куликов.

Председатель регионального отделения «Комитет солдатских матерей России» Ольга Стеценко организовывала в этом году для вдов поездку в Грозный:

‒ Это было нелегко, с нами ездил психолог, я боялась, что женщинам трудно будет побывать в тех местах, где погибли их мужья.

Тронули особой душевностью собравшихся стихи вдовы защитника Отечества Любови Воробьевой, которые она посвятила мужу Виктору, награжденному посмертно орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

‒ Мой муж погиб в Первую Чеченскую войну, – рассказала она мне свою печальную историю. – 4 декабря уехал из Москвы, 11 декабря я услышала: «танки пошли на Чечню», – и сердце оборвалось, там были и сын, и муж. 7 января, в Рождество, Витя не вышел из боя. Митрополит Кирилл сказал, что в Рождество уходят самые светлые люди. Я знаю цену этому человеку, он был лучшим.