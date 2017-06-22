22 июня в трех городах Ставропольского края случились пожары.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пожар

В 15:01 о возгорании дома на улице Чапаева в Ставрополе сообщили оперативной дежурной смене ЦУКС ГУ МЧС РФ по СК. Огонь повредил чердак и крышу летней кухни. Выехали на тушение восемь человек и две машины.

О возгорании на ДНТ «Калинка» в Ставрополе стало известно в 15:02, пять человек отправились ликвидировать огонь, который повредил только внутреннюю отделку ванной комнаты.

В Железноводске на улице Кутузова горел автомобиль, о чем известили в 15:27. Огонь «съел» моторный отсек и салон, во всех происшествиях человеческих жертв нет, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по СК.