Городов, в которых стадионы находятся в самом центре, если хотите, сердце города, не только в России, но и во всем мире не так уж и много. Так что гордость наших земляков за столицу края в этом вопросе вполне обоснованна.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Стадион «Динамо» в Ставрополе Фото пресс-службы ДСК Стадион «Динамо» в Ставрополе Фото пресс-службы ДСК Стадион «Динамо» в Ставрополе. В таком состоянии он находится сейчас Фото пресс-службы ДСК Стадион «Динамо» в Ставрополе. В таком состоянии он находится сейчас Фото пресс-службы ДСК Стадион «Динамо» в Ставрополе. В таком состоянии он находится сейчас Фото пресс-службы ДСК Рейд депутатов на стадион «Динамо» в Ставрополе Фото пресс-службы ДСК Стадион «Динамо» в Ставрополе. В таком состоянии он находится сейчас Фото пресс-службы ДСК Стадион «Динамо» в Ставрополе. В таком состоянии он находится сейчас Фото пресс-службы ДСК Рейд депутатов на стадион «Динамо» в Ставрополе Фото пресс-службы ДСК Стадион «Динамо» в Ставрополе

Открыта арена была, как тогда полагалось, к большому пролетарскому празднику — 1 Мая 1920 года. С тех пор она трижды реконструировалась (в 1948, 1966 и 2009 годах). Крайний раз это была, правда, не столько реконструкция, сколько косметический ремонт.

Неожиданно вдруг поймал себя на мысли: какой же я все-таки старый, если помню стадион с одной монументальной трибуной — западной, к слову, являющейся памятником истории и культуры регионального значения. Именно тогда, в середине шестидесятых, очертания арены приобрели знакомый сейчас любому жителю краевого центра вид. Задумывался стадион «Динамо» как домашняя арена одноименного ставропольского футбольного клуба, к слову, выигравшего в 1949 году звание чемпионов России. Попутно на нем можно было проводить легкоатлетические соревнования различного уровня.

Что происходит с заброшенными зданиями и архитектурными сооружениями со временем, ярко показал не столь долгий исторически чернобыльский опыт, не говоря уже о строениях древних. Сегодня стадион находится в аварийном состоянии с одной рабочей трибуной и практически пришедшей в негодность инфраструктурой. Положение настолько серьезное, что даже переименованная в «Динамо» рыздвяненская футбольная команда вынуждена вновь радовать/огорчать своих родных болельщиков в поселке газовиков. Судьба же этого спортивного сооружения, без преувеличения, волнует всех местных жителей, от бизнесмена до безработного и от простого работяги до слуг народа.

Поэтому прямо на «Динамо» комитет по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации, возглавляемый Валентиной Муравьёвой, провел совещание, посвященное десятилетиями не решающейся проблеме. В нем участвовали первый зампред Думы СК Дмитрий Судавцов, депутаты олимпийский чемпион Игорь Лавров, Андрей Юндин, Алексей Назаренко, Виктор Надеин, представители различных министерств и ведомств.

Главной темой был вопрос сохранения спортивного и культурного объекта — стадиона «Динамо» в центре Ставрополя. Ознакомившись с ситуацией, В. Муравьёва высказала мнение, что находиться и заниматься на стадионе небезопасно. С нею согласился депутат Андрей Юндин, признавший невозможность эксплуатировать объект в том виде, в котором он сегодня существует. Игорь Лавров подчеркнул, что спортивный объект находится в собственности общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и в оперативном управлении Ставропольской региональной организации данного общества, а значит, задача по сохранению объекта — прямая обязанность общества «Динамо».

Предварительная стоимость реконструкции стадиона оценивается экспертами в 1,5 – 1,8 млрд рублей. Особо злопамятные читатели-болельщики, знакомые с историей строительства в Санкт-Петербурге «Зенит Арены», смогут припомнить, как в процессе возведения стадиона возрастала стоимость его строительства. Но даже изначально предполагающихся средств у общества «Динамо» нет.

Замминистра спорта края Владимир Янушкин рассказал, что краевое правительство неоднократно обращалось в минспорта России с предложением включить мероприятия по реконструкции стадиона в федеральную целевую программу с выделением необходимых на эти цели средств из федерального бюджета. Обращение получило поддержку при одном условии: стадион должен находиться в государственной или муниципальной собственности. Вот он, краеугольный камень.

Все депутаты сошлись во мнении, что спортивный объект необходимо передать в краевую собственность. Это позволит включить мероприятия по его реконструкции в федеральную программу, в том числе за счет федерального бюджета. Точку зрения хозяев объекта мы, наверное, не узнаем никогда. Одно можно утверждать точно: время сейчас такое, что никто никому ничего безвозмездно, то есть даром, не передаст. Продать — пожалуйста. И еще поторгуются. Убежден, что необходимых для этого денег в крае не будет никогда.

Есть еще один нюанс. Обе стороны боятся, что если объект окажется в собственности другой стороны, на его месте тотчас будет возведен современный торговый или бизнес-центр, потребность в которых в столице края далеко еще не исчерпана. Тоже ведь забота о нас и наших детях.

Также на совещании была заслушана информация о строящихся и незавершенных спортивных объектах. В частности, к концу года планируется завершить строительство пяти тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу. Готовность этих объектов составляет 45-50 процентов.

В этом и будущем году предполагается направить многомиллионные средства краевого бюджета на строительство различных спортивных объектов: 63 млн рублей на спортивный комплекс с плавательным бассейном в Новоалександровске и 12 млн рублей на строительство ФОКа в селе Дивном Апанасенковского района. Будут выделены определенные средства и на объекты незавершенного строительства: ФОКа в селе Дмитриевском Красногвардейского района и спортивно-оздоровительного комплекса «Лукоморье» в Буденновске, ледового катка в Ставрополе и стадиона «Юность» в селе Александровском, спорткомплекса в селе Толстово-Васюковском, ФОКа в станице Старопавловской и бассейна в Невинномысске.

Депутаты учтут данную информацию при формировании краевого бюджета на 2018 год и продолжат контроль за ходом строительства спортивных объектов в Ставропольском крае.