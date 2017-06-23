По итогам голосования в Интернете школьник из Георгиевска Дмитрий Басанов занял первое место во Всероссийской акции памяти «Ожившие письма», которую проводило издательство «Просвещение».

Пять авторов, в числе которых и наш земляк, набравшие большинство голосов пользователей Сети, ждут призы – подарочные издания по истории, географии, культуре и искусству.

В годы Великой Отечественной войны письма были единственным источником получения весточек от родных и близких, а для солдата еще и воспоминанием о мирной жизни. Они бережно хранятся в семейных и государственных архивах. Организаторы предложили детям найти такие письма и снять видеоролики. Для свой творческой работы Дмитрий Басанов взял истории двух танкистов Павла Абрамова и Александра Голикова.