К свалу озимого ячменя приступили в Арзгирском, Апанасенковском, Степновском и Курском районах Ставрополья.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В министерстве сельского хозяйства СК прошла видеоконференция по готовности к жатве, которую провел глава ведомства Владимир Ситников. В целом, в Ставропольском крае во всех категориях хозяйств предстоит убрать более 2,1 млн га зерновых культур, в том числе в СХП – 1,6 млн га, рассказали в пресс-службе минсельхоза.

Также будет проведен большой комплекс сопутствующих работ. Ожидаемая урожайности 41,8 ц/га. Обкосы уборочных площадей уже проводятся в Туркменском районе. При проведении уборочных работ техника безопасности должна стоять на первом месте, подчеркнул в ходе видеомоста Владимир Ситников. Особое внимание необходимо уделить технической готовности транспортных средств к уборочной страде, еще раз провести комплексный техосмотр всех комбайнов и тракторов, чтобы убедиться, что машины готовы к безопасному использованию в поле.