В День памяти и скорби Ставропольский филиал МПГУ провел «Марш мира».

Возле мемориального комплекса «Холодный родник» собрались преподаватели и студенты вузов города, школьники, сотрудники организаций и учреждений, общественных организаций, ветераны. К памятнику героям Великой Отечественной войны были возложены цветы, прозвучали песни и стихи, воспевающие подвиг народа, в небо были выпущены белые шары, как символ вечной памяти о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны.

Слова благодарности ветеранам высказали глава Промышленного района Ставрополя Дмитрий Семенов, директор Ставропольского филиала МПГУ Наталья Сотникова, первый заместитель председателя регионального отделения «Союз генералов» Владислав Костюнин.

Мероприятие прошло в рамках межрегиональной школы-фестиваля «Земля отцов – моя земля», организаторами которой выступают Ставропольский филиал Московского педагогического государственного университета, региональные отделения Российского общества «Знание» и Ассоциации учителей русского языка и литературы.