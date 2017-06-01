В жилом районе «Гармония», который находится близ Ставрополя, широко отпразднуют День молодежи. Мероприятие состоится 25 июня в 17:00 на летней площадке на пересечении улиц Любимой и Прекрасной.

Лазертаг День молодежи в «Гармонии»

Молодежь всех возрастов сможет здесь посоревноваться в военно-тактической игре лазертаг. Команды поделят на три возрастные категории: 7-14, 14-18, 18 лет и старше . Активных участников наградят призами и подарками. Дети смогут разрисовать асфальт цветными мелками. Самых маленьких ожидают батуты и электромобили. Художники по аквагриму распишут лица детей и всех желающих.

Вечером всех молодых жителей и гостей «Гармонии» будет ожидать грандиозная дискотека от радиостанции Хит FM (Ставрополь), с зажигательной ведущей Ингой Брик. Все это время на летней площадке будут работать мобильные точки питания.

Жители района «Гармония» живут активной и насыщенной жизнью. Все больше и больше людей из других мест желают в нем поселиться. Недавно детям открыл свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий единоборствами. Бок о бок с ними тренируются мастера спорта. Открытие спорткомплекса не единственное важное событие района. На очереди завершение строительства детского сада и других необходимых социальных объектов.

Молодые семьи предпочитают селиться в таунхаусах. По статистике это один из самых востребованных объектов недвижимости в «Гармонии». Такое жилье представляет собой дом европейского типа с небольшим земельным участком.

В «Гармонии» проходят государственные и народные праздники. Новогодние елки, масленица, пасха, сельскохозяйственные ярмарки, а также тематические мероприятия: Парад невест и цветов, логические квесты, танцевальные флэшмобы, фестиваль уличного искусства, конкурсы по благоустройству, футбольные матчи. Все это собирает здесь большое количество людей из Михайловска и Ставрополя.