Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Каспий» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Каспий»

Из-за ремонта моста через реку Сулак, что на территории Дагестана, затруднено движение транспорта, пробки длятся несколько километров. Поэтому ставропольская Госавтоинспекция предупреждает о возможных неудобствах на 753 километре федеральной трассы «Кавказ» по направлению «Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджаном».

Пути объезда организованы через город Кизилюрт в направлении Махачкалы и со стороны Кизляра в направлении «Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала» в сторону столицы Дагестана, сообщают в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.