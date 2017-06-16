Труженики АПК Ипатовского района обратились к земледельцам Ставрополья по организованному проведению жатвы хлебов.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В Ипатовском районе предстоит убрать более 160 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. «Несколько дней нас отделяют от самого главного и ответственного экзамена для земледельцев – сбора урожая, – говорится в обращении. – На линейку готовности поставлены более 500 зерноуборочных комбайнов, 400 автомобилей, более 200 тракторов. Во всех звеньях технологической цепи и обслуживании будет задействовано более 4 тысяч человек.

Ценой больших усилий многих тружеников села, выращен сегодняшний урожай, поэтому каждый участник жатвы должен чувствовать огромную ответственность за качество выполняемых работ. Девиз Жатвы – 2017 – «Собрать урожай в оптимальные сроки и без потерь». Мы хлеборобы Ипатовского района, обращаемся ко всем земледельцам Ставропольского края, приложить максимум усилий, знаний, чтобы провести сбор выращенного урожая на высоком организационном и технологическом уровне, обеспечить безопасные условия труда всех участников, ведь жатва хлебов – это венец кропотливого труда земледельца. Успехов всем и полновесного Ставропольского каравая!».