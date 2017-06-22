23 июня Государственная Дума России рассмотрела в первом чтении законопроект о введении курортного сбора в четырех субъектах Федерации: Ставропольском и Краснодарском краях, Республике Крым и Алтайском крае.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Кисловодский курортный парк

Законопроект предусматривает, что в ближайшие 5 лет с туристов, отдыхающих в этих регионах, будет взиматься плата в размере до ста рублей в сутки. Собранные средства будут направляться на развитие курортной инфраструктуры: парков, скверов, набережных, пешеходных зон, различных лечебно-оздоровительных и спортивных сооружений.

Депутат Госдумы от Ставрополья, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева комментирует: «К нам приезжает много людей, курортников. Они могут внести свой вклад в развитие инфраструктуры. Но каждая копейка курортного сбора должна идти по целевому назначению. Сумма взноса будет варьироваться по решению региональных властей. Возможно даже опускаться до нуля. Мы не можем отпугнуть курортников. Мы как депутаты, представляющие в Госдуме Ставропольский край, будем добиваться, чтобы закон был принят качественный, чтобы деньги от курортного сбора оставались в наших городах и расходовались строго на развитие курортной инфраструктуры».

После принятия федерального закона регионы должны будут принять свои законы, в которых будет установлен размер курортного сбора, порядок его уплаты.

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов, присутствовавший при рассмотрении федеральным парламентом вопроса о курортном сборе, прокомментировал: «Дума Ставропольского края обсудила законопроект о введении курортного сбора. Мы считаем, что мера необходимая. Несмотря на то, что она приведет к увеличению стоимости отдыха, но это будет компенсировано качеством. Будет улучшена инфраструктура городов, наши скверы, парки. Необходимость в этом у нас есть».