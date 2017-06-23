Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Студенты-юристы из Пятигорска придумали креативную акцию по профилактике ДТП, нарядившись в костюмы ангела и демона. В самый загруженный для дорог Пятигорска час они стояли на одном из перекрестков. Ангел остерегал водителей от нарушений правил, демон подначивал выжать газ до 200. Волонтеры неподалеку ходили с плакатами «Береги жизнь! Не превышай скорость!».

Остновившиеся водители получали памятки и фотографии, которые студенты разместили в соцсетях и на сайте вуза, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.