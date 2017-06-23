Фото: пресс-служба администрации Александровского района Фото: пресс-служба администрации Александровского района Фото: пресс-служба администрации Александровского района

21 июня заканчивающие школу молодые люди из Александровского района поучаствовали в акции «Выпускники выпускникам 1941». Возле памятников погибшим воинам выпускники 2017 покляллись, что если нагрянет война они, как и их предки, защитят Родину. Бывшие школьники попытались вообразить каково было их сверстникам в 1941 году оставить всё, забыть о своем будущем и уйти на фронт.

А утром 22 июня студенты и преподаватели Александровского сельскохозяйственного колледжа зажгли «Свечи памяти» на площади села. Траурный митинг и минута молчания обо всех 27 миллионах жизней стали окончанием мероприятия.