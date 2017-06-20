Праздничную программу, посвященную столетию Дома культуры «Шерстяник», не случайно открыли спектаклем по «Ревизору» Н. Гоголя
Праздничную программу, посвященную столетию Дома культуры «Шерстяник», не случайно открыли спектаклем по «Ревизору» Н. Гоголя
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска
ДК «Шерстяник», старейшему учреждению культуры Невиномысска, исполнилось 100 лет
ДК «Шерстяник», старейшему учреждению культуры Невиномысска, исполнилось 100 лет
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска
ДК «Шерстяник», старейшему учреждению культуры Невиномысска, исполнилось 100 лет
ДК «Шерстяник», старейшему учреждению культуры Невиномысска, исполнилось 100 лет
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска
ДК «Шерстяник», старейшему учреждению культуры Невиномысска, исполнилось 100 лет
ДК «Шерстяник», старейшему учреждению культуры Невиномысска, исполнилось 100 лет
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска
ДК «Шерстяник», старейшему учреждению культуры Невиномысска, исполнилось 100 лет
ДК «Шерстяник», старейшему учреждению культуры Невиномысска, исполнилось 100 лет
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска

«Приглашаем всех друзей на 100-летний юбилей!» – праздничную программу под таким названием подготовил в Невинномысске коллектив Дома культуры «Шерстяник». Мероприятие не случайно открыли спектаклем по «Ревизору» Н. Гоголя. Ровно век назад в том же здании с ошеломляющим успехом прошел показ бессмертного произведения классика. С этого дня домашний театр стал официальным учреждением культуры, старейшим на сегодня в Невинномысске.

В ДК «Шерстяник» работают 26 коллективов художественной самодеятельности и клубов. Причем четыре коллектива носят звание «народный». Находящийся же под «патронажем» учреждения культуры старейший парк с одноименным названием – не только любимое место отдыха невинномысцев, но и площадка для круглогодичного проведения ярких общегородских праздников.

Как сообщили в администрации Невинномысска, с вековым юбилеем коллектив «Шерстяника» поздравили представители местной власти, другие почетные гости. А лучшие работники ДК получили заслуженные награды.