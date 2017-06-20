Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Праздничную программу, посвященную столетию Дома культуры «Шерстяник», не случайно открыли спектаклем по «Ревизору» Н. Гоголя Фото: пресс-служба администрации Невинномысска ДК «Шерстяник», старейшему учреждению культуры Невиномысска, исполнилось 100 лет Фото: пресс-служба администрации Невинномысска ДК «Шерстяник», старейшему учреждению культуры Невиномысска, исполнилось 100 лет Фото: пресс-служба администрации Невинномысска ДК «Шерстяник», старейшему учреждению культуры Невиномысска, исполнилось 100 лет Фото: пресс-служба администрации Невинномысска ДК «Шерстяник», старейшему учреждению культуры Невиномысска, исполнилось 100 лет

«Приглашаем всех друзей на 100-летний юбилей!» – праздничную программу под таким названием подготовил в Невинномысске коллектив Дома культуры «Шерстяник». Мероприятие не случайно открыли спектаклем по «Ревизору» Н. Гоголя. Ровно век назад в том же здании с ошеломляющим успехом прошел показ бессмертного произведения классика. С этого дня домашний театр стал официальным учреждением культуры, старейшим на сегодня в Невинномысске.

В ДК «Шерстяник» работают 26 коллективов художественной самодеятельности и клубов. Причем четыре коллектива носят звание «народный». Находящийся же под «патронажем» учреждения культуры старейший парк с одноименным названием – не только любимое место отдыха невинномысцев, но и площадка для круглогодичного проведения ярких общегородских праздников.

Как сообщили в администрации Невинномысска, с вековым юбилеем коллектив «Шерстяника» поздравили представители местной власти, другие почетные гости. А лучшие работники ДК получили заслуженные награды.