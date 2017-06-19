На Ставрополье продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим от стихии.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Вечером 20 июня в регион поступил второй федеральный транш в размере 328,95 миллиона рублей. В течение дня, 21 июня, отметили в пресс-службе губернатора, эти средства были полностью перечислены на банковские счета граждан, понесших убытки от большой воды.

Ситуация меняется каждый час. По состоянию на 01:00 22 июня поддержку из российской казны в размере 10 тысяч рублей в крае получили 11950 человек. За полную или частичную утрату имущества по 50 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей перечислены, соответственно, 2576 и 3619 ставропольцам.

Из краевых источников помощь в размере 10 тысяч рублей поступила 15585 ставропольцам, по 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей получили 2628 и 3647 человек.

Всего из двух источников, федерального и краевого бюджетов, уже перечислено 1, 26 млрд рублей.