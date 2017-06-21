ДЮСШ «Кожаный мяч-2008»

В Ставрополе на футбольном поле спортивно-тренировочной базы ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко прошел четырехдневный отборочный этап Международного фестиваля по футболу «Большие звёзды светят малым». В соревнованиях участвовали 10 команд. Всего 180 юных игроков из Ставрополя, Изобильного, Светлограда, Михайловска, Нефтекумского района и КЧР.

Все команды были разбиты на 2 подгруппы по 5 команд в каждой. Победители выходили в полуфинал, а игроки, занявшие второе и третье место, сражались в 1/4 финала.

За третье место боролись команды ДЮСШ по футболу из города Ставрополя. Со счетом 1:0 победили ученики Сергея Чернова.

В финальном матче игроки ДЮСШ «Кожаный мяч -2008» под руководством тренера Владимира Цховребова обыграли своих соперников из Изобильного – команду ДЮСШ «Сахарник» со счетом 2:0.

Лучшими игроками команды-победителя стали Михаил Володько, Леонид Богачёв и Ярослав Бабченко.