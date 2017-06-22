Специалисты «Ставропольгоргаз» (дочерняя компания АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в г. Ставрополе) оперативно восстановили газопровод, поврежденный в результате дорожно-транспортного происшествия по улице Биологической.

Звонок поступил утром, 22 июня, в единую дежурно-диспетчерскую службу через «Систему – 112». Очевидцы сообщили о шуме и сильном запахе газа.

На место ДТП оперативно прибыла аварийно-диспетчерская служба (АДС) АО «Ставропольгоргаз». Неосторожность водителя привела к повреждению газопровода среднего давления, в результате чего возникла утечка газа. Из-за сильного удара произошел разрыв трубы.

На время ликвидации аварии было приостановлено газоснабжение девяти жилых многоквартирных домов и трех коммунально-бытовых объектов.

«С начала года в крае это уже шестой случай повреждения газопроводов по вине водителей. Зачастую они скрываются с места происшествия, не понимая какой опасности подвергают окружающих людей. Кроме того, на время восстановительных работ без газа остаются сотни домов и квартир. О подобных инцидентах необходимо немедленно сообщать в газовую службу», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Алексей Александров.

В настоящее время повреждения на газораспределительной сети устранены, подача газа восстановлена в полном объеме. Ведется подсчет материального ущерба, который предстоит выплатить правонарушителю.