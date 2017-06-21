В Пятигорске состоялся большой семинар-совещание по реализации Стратегии государственной национальной политики в СКФО до 2025 года.

Фото: пресс-службы губернатора СК Семинар-совещание по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в СКФО Фото: пресс-службы губернатора СК Фото: пресс-службы губернатора СК Заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов

Возглавили его работу заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В России, как было сказано, улучшается оценка гражданами ситуации в межнациональной сфере. По итогам проведённых опросов в СКФО 78,4 процента респондентов оценили отношения между представителями разных национальностей как позитивные. Семинары-совещания по национальной политике проводятся ежегодно. На Северном Кавказе – уже в четвёртый раз. Магомедсалам Магомедов отметил действенность созданных на Северном Кавказе региональных систем мониторинга межнациональной обстановки. Ставропольский край – среди регионов, где этот механизм работает наиболее эффективно.

– Свою задачу видим, прежде всего, в укреплении гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности, – отметил губернатор Владимир Владимиров. – Сила России складывается из разнообразия народов её населяющих. Но обеспечить безопасность общества, сохранить уважение к государству, его истории и культуре, невозможно, если не ставить на первый план российскую идентичность каждого гражданина страны.

В крае действует региональная программа гармонизации межнациональных отношений.