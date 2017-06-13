Фото: Александр МАЩЕНКО

В этом году в Кочубеевском районе уборочная площадь зерновых колосовых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств составит 50901 гектар. Причем озимые зерновые культуры под урожай 2017 года посеяли на площади 48 029 гектаров, яровые зерновые и зернобобовые культуры занимают 2 872 га.

Сроки страды на кочубеевской земле в этом году сдвинулись из-за погодных условий. Как только установится ясная погода, аграрии готовы приступить к жатве. Готовность комбайнов, другой сельхозтехники составляет сто процентов, создан необходимый запас ГСМ, запасных частей и т.д.

Как сообщили в районной администрации, одновременно с уборкой зерновых культур будут проводиться сопутствующие технологические операции по обработке почвы и подготовке ее под урожай 2018 года.

Ну а пока что кочубеевские хлеборобы делают осторожные прогнозы на предстоящую страду. Урожайность зерновых колосовых и зернобобовых в сельхозпредприятиях планируется на уровне 51,4 центнеров с гектара, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 36,0 ц/га, прочих – 36,2 ц/га.