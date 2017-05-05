В рамках патриотической акции «Свеча памяти» сотни ставропольцев зажгли свечи у мемориала «Вечный огонь» и отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Патриотическая акция «Огни памяти» возле мемориала «Вечная слава» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Патриотическая акция «Огни памяти» возле мемориала «Вечная слава» в Ставрополе

Уже с десяти часов вечера у Вечного огня начали собираться небезразличные люди, помнящие свою историю, те, кто гордится своими предками, защитниками. Те самые люди, которые приходят к мемориалу год за годом и чтят героев, сохранивших мирное небо над нашей страной, подаривших нам светлое будущее.

– Забыть о том, что случилось в 1941 году, было бы ужасным преступлением. Жители Советского Союза, в тот момент такие же счастливые, как и мы с вами, были вырваны из привычной жизни и втянуты в кровопролитную борьбу за свои семьи, Родину. Мы должны помнить об их великой жертве и подвиге, сказать им «спасибо» за то, что не сдались и спасли нас всех… - со слезами на глазах, говорит Татьяна, пришедшая к мемориалу с семьей.

Невзирая на позднее время, сотни людей, от мала до велика, зажигали свечи. Ведь ни одну российскую семью не обошла стороной война – все теряли в этой битве сыновей, мужей, отцов, братьев.… Приходили целые семьи, ветераны, волонтеры, студенты, представители общественных организаций.

– В ночь на 22 июня здесь собрались все неравнодушные горожане, - с этих слов начался траурный митинг, - Мы зажигаем свечи потому, что нам небезразлично прошлое. Давайте вспомним, что принес нашей стране этот роковой день.

Ибо невозможно забыть о том, как в одночасье утро мирных жителей СССР превратилось в темнейшую, страшную ночь. На огромном экране показали документальный фильм о начале войны и зверстве фашистских захватчиков, о Ставрополе военного времени. Всем знакомый голос Левитана словно погрузил присутствующих в прошлое, в этот темный день «Внимание, говорит Москва...». В эту минуту все молча слушали сообщение, как и наши предки 76 лет назад. И так же, как и они когда-то, испытали чувство горечи. Проникся каждый из присутствующих, кто-то даже плакал.

В финале траурной акции люди возложили цветы, привязали ленточки Святого Георгия к железному дереву, символу начала войны, кровопролитной битвы и долгожданной победы.