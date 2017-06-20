На заседании правительства края под председательством губернатора Владимира Владимирова обнародованы итоги работы краевой межведомственной рабочей группы, которая изучила, как решались вопросы социально-экономического развития в краевом центре

Фото пресс-службы губернатора СК Андрей Джатдоев Фото пресс-службы губернатора СК Губернатор Владимир Владимиров Фото пресс-службы губернатора СК Андрей Мурга Фото пресс-службы губернатора СК

О результатах проверки доложил заместитель председателя правительства – министр экономического развития края Андрей Мурга. Начал он с признания в любви: «Ставрополь – лучший город на Земле, мы в этом уверены». В целом рабочая группа положительно оценила труды городской администрации. Недавно Ставрополь признан лучшим региональным центром по части благоустройства. Традиционно краевая столица остается главным локомотивом экономики региона. В частности, за обозначенный период реализовано восемь инвестиционных проектов на 19 миллиардов рублей. В краевом центре заканчивается формирование уже третьего индустриального парка.

Отмечен, в частности, рост средней заработной платы. В 2016 году этот важнейший показатель составил 31,4 тысячи рублей. Стабильно низкой остаётся официальная безработица, уровень которой на 1 апреля 2017 года составил 0,8 процента. 80 процентов предприятий завершили 2016 год с прибылью, что сопоставимо со среднекраевым показателем.

Есть и замечания, которые, в частности, касаются состояния муниципального жилья, отставания инженерной инфраструктуры от растущих потребностей главного города края, увеличения задолженности по налогам и ряд других. Рабочей группой разработан план оказания методической и практической помощи по устранению выявленных недостатков.

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев поблагодарил краевую власть за внимание. Впервые целью проверки стала выработка прежде всего предложений, как улучшить ситуацию в экономике и других сферах, отметил он. По итогам проверки городской администрацией разработан комплексный план мероприятий из 206 пунктов. Половина из них уже выполнена, 25 наиболее важных находятся на личном контроле главы Ставрополя.

Еще ряд вопросов касались законодательных инициатив исполнительной власти, которые будут внесены на рассмотрение очередного заседания Думы края. Предлагаются изменения в закон «О Контрольно-счетной палате СК», «О бюджете территориального фонда ОМС СК на на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Принят план заседаний правительства края на третий квартал.