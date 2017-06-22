Сегодня эта новость, наверное, самая обсуждаемая в Нефтекумске: учительница третьей школы этого города Татьяна Запорожцева в минувшую среду встречалась с Владимиром Путиным.

21 июня президент страны принимал в Кремле классных руководителей нынешних выпускников, которые отличились в учебе и других сферах жизни школ. На встречу были приглашены 25 педагогов со всей России: и молодые специалисты, и ветераны труда, которые могут гордиться воспитанниками.

Татьяна Запорожцева, учитель физики и классный руководитель «Роснефть-класса», где занимаются успешные и талантливые ребята – победители и призеры предметных олимпиад. «А еще они творческие, инициативные, и расставаться с ними будет безумно жаль», – призналась она.

Нам удалось дозвониться Татьяне Запорожцевой в тот же вечер, эмоции после встречи с президентом ее переполняли. Это было видно и по сюжету, что прошел на Первом канале телевидения.

– Пить чай за одним столом с главой государства, обсуждая с ним насущные вопросы, – это же навсегда попасть в историю! – говорит она.

Президент выслушал учителей, поинтересовавшись тем, что их волнует. А в разговоре были затронуты разные темы: о возвращении в расписание уроков труда, о выборе профессии, воспитании патриотизма.

– Физика, химия, алгебра – далеко не все, чему учат в школе. Воспитание, работа в коллективе, чувство плеча – этих предметов нет в расписании. Но фактически этот фундамент закладывают классные руководители, – подчеркнул президент.

Владимир Путин на встрече с руководителями выпускных классов поздравил их с наступающим праздником – Днем выпускника, который знаменует начало новой жизни для повзрослевших ребят. Татьяна Запорожцева успеет вернуться домой к выпускному вечеру, чтобы попрощаться со своими воспитанниками и пожелать им так же успешно идти дальше по жизни. Кстати, многие дозвонились ей в Москву и сказали главное, что очень гордятся своей «классной».