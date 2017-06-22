Зампред краевого правительства – министр экономического развития региона А. Мурга провел ряд встреч с предпринимателями.

Фото: пресс-служба Минэкономразвития СК

Встречи прошли в рамках задач, поставленных губернатором Ставрополья В. Владимировым перед правительством края. Главная из них – усиление работы с представителями бизнеса для привлечения инвестиций в регион.

Так, одна из компаний планирует возвести в Ставрополе многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком «Дана Парк». Объем инвестиций – порядка 4 миллиардов рублей. В состав аквапарка будут входить бассейны, около 20 горок, гидромассажные души и фонтаны, серфинг, плавательный бассейн на 25 метров и т.д.

Другой инвестор решил построить в Невинномысске, на территории индустриального парка стеклотарный завод. Общая стоимость инвестпроекта – 1,2 миллиарда рублей. Будет создано более 160 новых высокооплачиваемых рабочих мест, мощность завода составит порядка 120 миллионов условных единиц стеклотары в год. Запуск объекта запланирован на конец 2018 года.

Как подчеркнули в Минэкономразвития края, изначально реализация двух инвестпроектов планировалась в других субъектах РФ, но правительство нашего региона предложило лучшие условия для предпринимателей.