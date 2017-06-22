Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Юристы Федерации профсоюзов Ставропольского края через суд восстановили на работе четверых пекарей ООО «Агроальянс» Петровского муниципального района. В декабре 2016 года было установлено, что работодатель нарушает гарантии по оплате труда в праздничные и нерабочие дни, ночное время.

Весной этого года к инспектору представительства ФПСК в Светлограде вновь обратились пекари «Агроальянса», когда их незаконно сократили. Выяснилось, что работодатель, проводя «оптимизацию», нарушил процедуру, предусмотренную Трудовым кодексом.