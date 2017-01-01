Журналисты в рамках пресс-тура, организованного краевым управлением стройжилнадзора, побывали на двух объектах, которые считаются долгостроями.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Ключи от квартиры

Возведение комплекса многоэтажек начинало в 2010 году ООО «Ставрополь Универсал Торг». Однако в срок – до 2012 года ввести в строй третью очередь так и не удалось и объект был включен включен в реестр проблемных, готовность которого к тому времени составляла 80 процентов. Краевым стройжилнадзором и комитетом градостроительства администрации Ставрополя совместно прорабатывались пошаговые действия по восстановлению нарушенных прав дольщиков, которые взяли на себя частичное погашение задолженности застройщика перед МУП «Водоканалом». В итоге застройщик все-таки завершил строительство и на днях жилье в новом доме получили 84 семьи.

На улице Тюльпановой, 10 сдана первая очередь проблемного многоэтажного дома. ООО «АртСтройТехно» было признано банкротом. Стройжилнадзор, администрация краевого центра и инициативная группа начали совместную работу по завершению строительства первой очереди, подготовки документов для ввода в эксплуатацию. В результате 13-го июня первая позиция введена в эксплуатацию. Удалось восстановить права 45 семей.