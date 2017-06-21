Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК

Главными вопросами повестки второго заседания Молодежного парламента при Думе СК были в основном организационные вопросы, которые, по словам председателя краевого парламента Геннадия Ягубова, выступившего перед молодыми коллегами, «определят дальнейшую работу парламента, взаимодействие с депутатами, парламентами других регионов».

В составе Молодежного парламента сформированы семь комитетов, которые займутся вопросами, представляющими интерес прежде всего для молодежи. Завершили работу презентацией научно-практического издания «Этикет в культуре общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья», соавтором которого стала член Молодежного парламента Дарья Шевцова.