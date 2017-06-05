Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В Минераловодском городском округе прошло традиционное предуборочное совещание, в работе которого принял участие полпред губернатора Ставрополья Александр Коробейников.

Предстоит убрать 45 тысяч гектаров зерновых культур. Жатва нынче будет непростой. Сельхозпредприятия территории понесли серьезные потери: из-за паводка смыто более трех тысяч гектаров и еще столько же подтоплено. Важно убрать оставшийся урожай в сжатые сроки, прозвучало на встрече. На жатве будет задействовано около 200 комбайнов. Уборочная площадь 45 тысяч гектаров: озимая пшеница – 37 тысяч, озимый ячмень 3 тысячи, яровой ячмень – 600, овёс – 1,3 тысячи, горох – 1,5 тысячи и просо – 900. Под урожай высеяно 24 сорта озимой пшеницы.