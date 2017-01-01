В эту субботу, 24 июня, многие жители Ставрополя соберутся в парке «Центральный», чтобы поучаствовать в квесте «Мой город», который в этом году посвящен в том числе 100-летию газеты «Ставропольская правда».

Квест «Мой город» 24 июня 2017 г. Квест «Мой город» 2017 – для всех!

Более десяти лет ставропольцев объединяет любовь к этой игре: пешком, бегом и на велосипедах команды отправляются в путь – искать исторические, уникальные, а порой и привычные места города, зашифрованные организаторами в специальных заданиях. И вот уже ровно 10 лет поклонники квеста «Мой город» и читатели «Ставрополки» шагают, бегают и катаются вместе. Такой симбиоз дает свои плоды – количество участников постоянно растет. Многие активисты стали настоящими друзьями, а некоторые – супругами и приходят вместе с детворой!

Участники объединяются в команды от двух до четырех человек. Традиционно предусмотрено четыре категории. «Генералы» – ходят только пешком, «Штатские» – должны прибавить скорость и передвигаться быстро (для этого разрешается пользоваться общественным транспортом). В категории «Покатушки» участвуют велосипедисты-любители, а профессиональные спортсмены – в категории «ВелоПрофи». Побеждает та команда, которая оказывается быстрее и догадливее остальных. Иногда ответ лежит на поверхности, а порой приходится устраивать настоящий мозговой штурм. Внимательность — главная составляющая победы, потому что в игре важно все: вывески, надписи, малозаметные составляющие архитектуры.

Многие участники признаются, что игра изменила их стиль жизни. Где бы они ни оказались, теперь рассматривают город во всех подробностях, а значит, им открывается больше. Одна из главных целей квеста — лучше познакомить жителей с их городом, пробудить в людях теплые чувства к своей малой, но такой богатой на красивые и необычные места родине.

Регистрация команд открыта в группе «Мой город» в соцсети vk.com/mg_stv, а также по электронному адресу: STV.moygorod@gmail.com. Зарегистрироваться можно и на месте сбора с 9 часов утра 24 июня.

Итак, место и время встречи – парк «Центральный» Ставрополя, главная сцена, 24 июня, старт в 10.00.